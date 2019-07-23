ИА «Ореанда-Новости». Уже тринадцать лет август - это один из самых насыщенных месяцев для Московской консерватории. Это время приезда друзей-музыкантов со всех концов света, радостные встречи со старыми знакомыми, неожиданные открытия ранее неведомых звуковых сокровищ. Пересечения, узнавание, удивление, устремлённость к сотворчеству — многокрасочная гамма впечатлений, эмоций и размышлений.

Идея фестиваля отражена в его эмблеме — фрагменте старинной вышивки на деревенском полотенце. Вглядитесь в сосредоточенно-увлечённые лица этих символических человечков — такие разные и такие похожие: все эти люди ведóмы некой великой целью. И может быть, цель эта состоит в том, чтобы показать: Музыка, чья благодатная энергия беспрепятственно проникает в сердца всех людей Земли — независимо от их расы, культуры или вероисповедания, — способна соединить Человека и Человека, Человека и Природу, Человека и Вселенную.

Программа фестиваля, как всегда, разнообразна и калейдоскопична. Посланцы разных стран (Аргентины/Испании, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Западной Сахары, Италии, Китая, Колумбии, Республики Кореи, США, Турции, Японии и России) представят своё авторское и исполнительское творчество в разных жанрах европейской классической музыки, в бережно сохранённых шедеврах японской и китайской музыкальной классики, а также в современных образцах и интерпретациях традиционной музыки Кавказа, арабского Востока и тюркского мира.

Как обычно, 20 августа состоится концерт учащихся Международной летней школы — удивительного проекта Московской консерватории, в рамках которого люди самых разных стран, возрастов и уровней подготовки знакомятся со своими опытными наставниками — известными консерваторскими профессорами, у которых одни получают немало ценных и мудрых советов, а другие — судьбоносную «путёвку» в ряды студентов нашего уникального вуза с полуторавековой историей.

Завершит фестиваль организованная Институтом имени Юнуса Эмре встреча с известными исследователями суфийской традиции: доктором Мустафой Таджи и Лейлой Ипекчи, рассказ которых об основах турецкого суфизма будет сопровождаться музыкой, исполняемой на нэе Хаканом Алваном.

С 3 по 24 августа в корпусе Рахманиновского зала будут размещены три уникальные выставки:
  • «Сны и рассветы народа сахарави». Ремесленные изделия и женские украшения (Западная Сахара);
  • «В потоке». Выставка фотографий Дарьи Жигалиной (Россия);
  • «Параллели и перекрёстки». Работы российских и китайских художников.
Адреса залов: Б. Никитская ул., 11 и 13/6

Билеты в кассах МГК: +7 (495) 629-91-68

Электронная продажа: www.mosconsv.ru

Информация:

НТЦ «Музыкальные культуры мира»: +7 (495) 629-21-91

Художественный руководитель фестиваля: Маргарита Ивановна Каратыгина

XIII Международный фестиваль «Собираем друзей»

3 – 29 августа 2019

Рахманиновский зал

Концертный зал имени Н.Я. Мясковского

Расписание концертов

3 августа, суббота, 19:00, «Аргентина и Испания: соединяя две поэзии»

Авторский вечер

Грасьела Хименес (фортепиано), Аргентина, Испания

В концерте принимает участие – Дарья Никитина (виолончель)

В программе:

Хименес

Сочинения для фортепиано

Три пьесы (1999)

«Помню взгляд маленькой ламы» (2013)

«В ущелье Умауака» (2009). Памяти А. Хинастеры

 «Свет января» (2012), четыре пьесы для виолончели и фортепиано

«Средиземноморье» (2014), четыре музыкальные иллюстрации

для виолончели и фортепиано к фотовыставке Антонио Арабеско

4 августа, воскресенье, 19:00, «Мой Дагестан»

Ансамбль «Макъам» в составе:

Шамиль Шерифалиев (тар), Гульнара Гайдарова (флейта, тютяк)

Гаджи Саидов (гитара), Эльмар Шерифалиев (кахон, дойра, нагара)

В программе: традиционные мелодии народов Кавказа

5 августа, 19:00, «Рождённые в Осаке: шедевры дзи-ута сокёку»

Сэйдзё Томинари, Томио Сэйрицу (кото, сямисэн)

Масаюки Мородзуми (сякухати)

7 августа, 19:00, «Ури карак» («Наша мелодия»)

Вечер корейского романса

Сон Ки Чан (баритон)

Бек Соль (фортепиано)

8 августа, 19:00,  «Московская Шубертиада»

Любовь Балашова (сопрано), Анастасия Аверьянова (виолончель)

Бек Соль (фортепиано), Республика Корея

Кирилл Кашунин (фортепиано)

В программе:

Шуберт

Соната ля минор для арпеджионе и фортепиано, соч. D.821

Фантазия фа минор для фортепиано в четыре руки, соч. 103

Песни

9 августа, 19:00, ТУРЦИЯ

Nova Trio:

Четин Джевиз (скрипка), Гёзде Черчи-Гюнеш (виолончель)

Эджем Алныачык (фортепиано)

В программе: Мендельсон, Акарджалы, Балджы, Кар, Эрденер

10 августа, 19:00, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Фортепианный дуэт: Джонатан Дикин, Юлия Чаплина

В программе: Айрленд, Боуэн, Уорлок, Ширан, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Хачатурян, Свиридов

11 августа, 19:00, КОЛУМБИЯ

Уильям-Андрес Лопес-Гомес (труба)

Аркадий Резник (гитара)

В программе: Кардона

13 августа, 19:00, РОССИЯ

«Романтические фантазии»

К 210-летию Феликса Мендельсона и к 140-летию Фрэнка Бриджа

Екатерина Годованец (сопрано), Алексей Гуляницкий (скрипка)

Максим Тарноруцкий (виолончель), Вера Алмазова (фортепиано)

В программе: Шуберт, Мендельсон, Вагнер, Бридж

14 августа, 19:00,  ЯПОНИЯ – РОССИЯ

Романсы и арии японских и европейских композиторов

Сэйити Фурукава (баритон), Япония

Наталья Соколовская (фортепиано)

В программе: Моцарт, Бетховен, Россини, Бизе, Григ, Штраус, Бродский, Джордано, Кардилло, Идзуми, Таки

15 августа, 19:00, БЕЛОРУССИЯ – РОССИЯ

«Ударная одержимость»

Янай Егудин (ударные инструменты), Белоруссия

Денис Яковлев (ударные инструменты), Россия – Германия

В программе: Клеменц, Картер, Райх, Томас, Копецки, Марино, Марти́нцёв, Глентуорт, Сежурне, Дорман, Макаре

16 августа, 19:00, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ – РОССИЯ

«Созвучье струн в гармонии традиций»

Оркестр традиционных корейских инструментов г. Иксана, Республика Корея

Дирижёр – О Сок Шин

Оркестр русских народных инструментов ДШИ № 9 имени А. Д. Улыбышева, Нижний Новгород

Дирижёр – Ирина Шиляева

В программе: корейские и русские мелодии в исполнении российско-корейского камерного оркестра

17 августа, 19:00, РОССИЯ

«Франция. Золотой век романтизма»

Московский ансамбль солистов «Новое время»:

Наталия Калиничева (скрипка), Алексей Симакин (альт)

Михаил Калиничев (виолончель), Денис Чефанов (фортепиано)

В программе: Сен-Санс, Боэльман, Лекё

18 августа, 19:00, КИТАЙ – РОССИЯ

«Большая река течёт на восток»

Цзян Шанжун (баритон), Китай

Денис Чефанов (фортепиано), Россия

В программе: Хуан Цзы, Хуан Юнси, Цин Чжу, Чжао Юаньжэнь, Чайковский, Рахманинов, Скрябин

19 августа, 19:00, ЗАПАДНАЯ САХАРА

Мелодии и ритмы народа сахарави

Группа «Al-Amal» («Надежда»):

Умахутха Бахия-Деиш, Тарба Бойбу-Казеили

Мойлемнин Мохамед-Эмбарек, Эмбарка Салек-Ахмед

Салама Буша’аб-Аббашейх, Эбрахим Магуэй-Эмбарек, Махмуд Моулюд-Мохамед

20 августа, 19:00,  Концерт учащихся Международной школы

21 августа, 19:00, РОССИЯ

«После Шостаковича…»

Ольга Домнина (фортепиано)

В программе: Свиридов, К. Караев, Ф. Караев, Гамбарли

22 августа, 19:00, КИТАЙ

«Вспоминая старых друзей»

Ли Фэнъюнь (гуцинь)

Ван Цзяньсинь (сяо, дицзы, сюнь)

23 августа, 19:00, США – РОССИЯ

Музыка Старого и Нового Света

Дэн Ауэрбах (скрипка), США

Елизавета Данилина (фортепиано)

В программе: Моцарт, Брамс, Сарасате, Равель, Прицкер, Ровнер, Цепколенко

24 августа, 19:00, РОССИЯ

«Галантная Европа»

Анастасия Лепешинская (меццо-сопрано)

Олег Абрамов (сакбут – барочный тромбон)

Людмила Голуб (орган-позитив)

В программе: Альбрехтсбергер, Бах, Вагензайль, Гендель, Дзиани, Марчелло, Л. Моцарт, Перголези, Ройттер, Телеман, Цехнер, Чезаре

25 августа, 19:00, ТУРЦИЯ

«Музыкальные редкости тюркского мира»

Ирфан Гюрдал, Шамиль Эрсёз (саз, домбра, копуз, кенгире)

В программе: турецкая классическая музыка

27 августа, 19:00, РОССИЯ – БОЛГАРИЯ

Шедевры европейской камерной музыки

Павел Минев (скрипка), Болгария

Андрей Спиридонов (виолончель)

Полина Федотова (фортепиано)

В концерте принимают участие –

Игорь Паркасевич (виолончель)

Иван Величко (фортепиано)

В программе: Брамс, Чайковский, Рахманинов, Шостакович

28 августа, 19:00, ИТАЛИЯ

Джузи КАРУЗО (фортепиано), Италия

В программе: Ж. Шарпантье, Орландо

29 августа, 19:00, ТУРЦИЯ

«Этот мир не останется никому!..»

Беседа о суфизме

Исследователи суфийской традиции, писатели:

Доктор Мустафа Татджы

Лейла Ипекчи

Принимает участие – Хакан Алван (нэй)