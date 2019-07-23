Фестиваль «Собираем друзей» пройдёт в Московской консерватории
Идея фестиваля отражена в его эмблеме — фрагменте старинной вышивки на деревенском полотенце. Вглядитесь в сосредоточенно-увлечённые лица этих символических человечков — такие разные и такие похожие: все эти люди ведóмы некой великой целью. И может быть, цель эта состоит в том, чтобы показать: Музыка, чья благодатная энергия беспрепятственно проникает в сердца всех людей Земли — независимо от их расы, культуры или вероисповедания, — способна соединить Человека и Человека, Человека и Природу, Человека и Вселенную.
Программа фестиваля, как всегда, разнообразна и калейдоскопична. Посланцы разных стран (Аргентины/Испании, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Западной Сахары, Италии, Китая, Колумбии, Республики Кореи, США, Турции, Японии и России) представят своё авторское и исполнительское творчество в разных жанрах европейской классической музыки, в бережно сохранённых шедеврах японской и китайской музыкальной классики, а также в современных образцах и интерпретациях традиционной музыки Кавказа, арабского Востока и тюркского мира.
Как обычно, 20 августа состоится концерт учащихся Международной летней школы — удивительного проекта Московской консерватории, в рамках которого люди самых разных стран, возрастов и уровней подготовки знакомятся со своими опытными наставниками — известными консерваторскими профессорами, у которых одни получают немало ценных и мудрых советов, а другие — судьбоносную «путёвку» в ряды студентов нашего уникального вуза с полуторавековой историей.
Завершит фестиваль организованная Институтом имени Юнуса Эмре встреча с известными исследователями суфийской традиции: доктором Мустафой Таджи и Лейлой Ипекчи, рассказ которых об основах турецкого суфизма будет сопровождаться музыкой, исполняемой на нэе Хаканом Алваном.
С 3 по 24 августа в корпусе Рахманиновского зала будут размещены три уникальные выставки:
- «Сны и рассветы народа сахарави». Ремесленные изделия и женские украшения (Западная Сахара);
- «В потоке». Выставка фотографий Дарьи Жигалиной (Россия);
- «Параллели и перекрёстки». Работы российских и китайских художников.
Билеты в кассах МГК: +7 (495) 629-91-68
Электронная продажа: www.mosconsv.ru
Информация:
НТЦ «Музыкальные культуры мира»: +7 (495) 629-21-91
Художественный руководитель фестиваля: Маргарита Ивановна Каратыгина
XIII Международный фестиваль «Собираем друзей»
3 – 29 августа 2019
Рахманиновский зал
Концертный зал имени Н.Я. Мясковского
Расписание концертов
3 августа, суббота, 19:00, «Аргентина и Испания: соединяя две поэзии»
Авторский вечер
Грасьела Хименес (фортепиано), Аргентина, Испания
В концерте принимает участие – Дарья Никитина (виолончель)
В программе:
Хименес
Сочинения для фортепиано
Три пьесы (1999)
«Помню взгляд маленькой ламы» (2013)
«В ущелье Умауака» (2009). Памяти А. Хинастеры
«Свет января» (2012), четыре пьесы для виолончели и фортепиано
«Средиземноморье» (2014), четыре музыкальные иллюстрациидля виолончели и фортепиано к фотовыставке Антонио Арабеско
4 августа, воскресенье, 19:00, «Мой Дагестан»
Ансамбль «Макъам» в составе:
Шамиль Шерифалиев (тар), Гульнара Гайдарова (флейта, тютяк)
Гаджи Саидов (гитара), Эльмар Шерифалиев (кахон, дойра, нагара)
В программе: традиционные мелодии народов Кавказа
5 августа, 19:00, «Рождённые в Осаке: шедевры дзи-ута сокёку»
Сэйдзё Томинари, Томио Сэйрицу (кото, сямисэн)
Масаюки Мородзуми (сякухати)
7 августа, 19:00, «Ури карак» («Наша мелодия»)
Вечер корейского романса
Сон Ки Чан (баритон)
Бек Соль (фортепиано)
8 августа, 19:00, «Московская Шубертиада»
Любовь Балашова (сопрано), Анастасия Аверьянова (виолончель)
Бек Соль (фортепиано), Республика Корея
Кирилл Кашунин (фортепиано)
В программе:
Шуберт
Соната ля минор для арпеджионе и фортепиано, соч. D.821
Фантазия фа минор для фортепиано в четыре руки, соч. 103
Песни
9 августа, 19:00, ТУРЦИЯ
Nova Trio:
Четин Джевиз (скрипка), Гёзде Черчи-Гюнеш (виолончель)
Эджем Алныачык (фортепиано)
В программе: Мендельсон, Акарджалы, Балджы, Кар, Эрденер
10 августа, 19:00, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фортепианный дуэт: Джонатан Дикин, Юлия Чаплина
В программе: Айрленд, Боуэн, Уорлок, Ширан, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Хачатурян, Свиридов
Уильям-Андрес Лопес-Гомес (труба)
Аркадий Резник (гитара)В программе: Кардона
13 августа, 19:00, РОССИЯ
«Романтические фантазии»
К 210-летию Феликса Мендельсона и к 140-летию Фрэнка Бриджа
Екатерина Годованец (сопрано), Алексей Гуляницкий (скрипка)
Максим Тарноруцкий (виолончель), Вера Алмазова (фортепиано)В программе: Шуберт, Мендельсон, Вагнер, Бридж
14 августа, 19:00, ЯПОНИЯ – РОССИЯ
Романсы и арии японских и европейских композиторов
Сэйити Фурукава (баритон), Япония
Наталья Соколовская (фортепиано)В программе: Моцарт, Бетховен, Россини, Бизе, Григ, Штраус, Бродский, Джордано, Кардилло, Идзуми, Таки
15 августа, 19:00, БЕЛОРУССИЯ – РОССИЯ
«Ударная одержимость»
Янай Егудин (ударные инструменты), Белоруссия
Денис Яковлев (ударные инструменты), Россия – ГерманияВ программе: Клеменц, Картер, Райх, Томас, Копецки, Марино, Марти́нцёв, Глентуорт, Сежурне, Дорман, Макаре
16 августа, 19:00, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ – РОССИЯ
«Созвучье струн в гармонии традиций»
Оркестр традиционных корейских инструментов г. Иксана, Республика Корея
Дирижёр – О Сок Шин
Оркестр русских народных инструментов ДШИ № 9 имени А. Д. Улыбышева, Нижний Новгород
Дирижёр – Ирина ШиляеваВ программе: корейские и русские мелодии в исполнении российско-корейского камерного оркестра
17 августа, 19:00, РОССИЯ
«Франция. Золотой век романтизма»
Московский ансамбль солистов «Новое время»:
Наталия Калиничева (скрипка), Алексей Симакин (альт)
Михаил Калиничев (виолончель), Денис Чефанов (фортепиано)В программе: Сен-Санс, Боэльман, Лекё
18 августа, 19:00, КИТАЙ – РОССИЯ
«Большая река течёт на восток»
Цзян Шанжун (баритон), Китай
Денис Чефанов (фортепиано), РоссияВ программе: Хуан Цзы, Хуан Юнси, Цин Чжу, Чжао Юаньжэнь, Чайковский, Рахманинов, Скрябин
19 августа, 19:00, ЗАПАДНАЯ САХАРА
Мелодии и ритмы народа сахарави
Группа «Al-Amal» («Надежда»):
Умахутха Бахия-Деиш, Тарба Бойбу-Казеили
Мойлемнин Мохамед-Эмбарек, Эмбарка Салек-АхмедСалама Буша’аб-Аббашейх, Эбрахим Магуэй-Эмбарек, Махмуд Моулюд-Мохамед
20 августа, 19:00, Концерт учащихся Международной школы
21 августа, 19:00, РОССИЯ
«После Шостаковича…»
Ольга Домнина (фортепиано)В программе: Свиридов, К. Караев, Ф. Караев, Гамбарли
22 августа, 19:00, КИТАЙ
«Вспоминая старых друзей»
Ли Фэнъюнь (гуцинь)Ван Цзяньсинь (сяо, дицзы, сюнь)
23 августа, 19:00, США – РОССИЯ
Музыка Старого и Нового Света
Дэн Ауэрбах (скрипка), США
Елизавета Данилина (фортепиано)В программе: Моцарт, Брамс, Сарасате, Равель, Прицкер, Ровнер, Цепколенко
24 августа, 19:00, РОССИЯ
«Галантная Европа»
Анастасия Лепешинская (меццо-сопрано)
Олег Абрамов (сакбут – барочный тромбон)
Людмила Голуб (орган-позитив)В программе: Альбрехтсбергер, Бах, Вагензайль, Гендель, Дзиани, Марчелло, Л. Моцарт, Перголези, Ройттер, Телеман, Цехнер, Чезаре
25 августа, 19:00, ТУРЦИЯ
«Музыкальные редкости тюркского мира»
Ирфан Гюрдал, Шамиль Эрсёз (саз, домбра, копуз, кенгире)В программе: турецкая классическая музыка
27 августа, 19:00, РОССИЯ – БОЛГАРИЯ
Шедевры европейской камерной музыки
Павел Минев (скрипка), Болгария
Андрей Спиридонов (виолончель)
Полина Федотова (фортепиано)
В концерте принимают участие –
Игорь Паркасевич (виолончель)
Иван Величко (фортепиано)В программе: Брамс, Чайковский, Рахманинов, Шостакович
28 августа, 19:00, ИТАЛИЯ
Джузи КАРУЗО (фортепиано), ИталияВ программе: Ж. Шарпантье, Орландо
29 августа, 19:00, ТУРЦИЯ
«Этот мир не останется никому!..»
Беседа о суфизме
Исследователи суфийской традиции, писатели:
Доктор Мустафа Татджы
Лейла ИпекчиПринимает участие – Хакан Алван (нэй)
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