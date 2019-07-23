«Сны и рассветы народа сахарави». Ремесленные изделия и женские украшения (Западная Сахара);

«В потоке». Выставка фотографий Дарьи Жигалиной (Россия);

«Параллели и перекрёстки». Работы российских и китайских художников.

Идея фестиваля отражена в его эмблеме — фрагменте старинной вышивки на деревенском полотенце. Вглядитесь в сосредоточенно-увлечённые лица этих символических человечков — такие разные и такие похожие: все эти люди ведóмы некой великой целью. И может быть, цель эта состоит в том, чтобы показать: Музыка, чья благодатная энергия беспрепятственно проникает в сердца всех людей Земли — независимо от их расы, культуры или вероисповедания, — способна соединить Человека и Человека, Человека и Природу, Человека и Вселенную.Программа фестиваля, как всегда, разнообразна и калейдоскопична. Посланцы разных стран (Аргентины/Испании, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Западной Сахары, Италии, Китая, Колумбии, Республики Кореи, США, Турции, Японии и России) представят своё авторское и исполнительское творчество в разных жанрах европейской классической музыки, в бережно сохранённых шедеврах японской и китайской музыкальной классики, а также в современных образцах и интерпретациях традиционной музыки Кавказа, арабского Востока и тюркского мира.Как обычно, 20 августа состоится концерт учащихся Международной летней школы — удивительного проекта Московской консерватории, в рамках которого люди самых разных стран, возрастов и уровней подготовки знакомятся со своими опытными наставниками — известными консерваторскими профессорами, у которых одни получают немало ценных и мудрых советов, а другие — судьбоносную «путёвку» в ряды студентов нашего уникального вуза с полуторавековой историей.Завершит фестиваль организованная Институтом имени Юнуса Эмре встреча с известными исследователями суфийской традиции: доктором Мустафой Таджи и Лейлой Ипекчи, рассказ которых об основах турецкого суфизма будет сопровождаться музыкой, исполняемой на нэе Хаканом Алваном.С 3 по 24 августа в корпусе Рахманиновского зала будут размещены три уникальные выставки:Адреса залов: Б. Никитская ул., 11 и 13/6

Билеты в кассах МГК: +7 (495) 629-91-68

Электронная продажа: www.mosconsv.ru

Информация:

НТЦ «Музыкальные культуры мира»: +7 (495) 629-21-91

Художественный руководитель фестиваля: Маргарита Ивановна Каратыгина





XIII Международный фестиваль «Собираем друзей»

3 – 29 августа 2019

Рахманиновский зал

Концертный зал имени Н.Я. Мясковского

Расписание концертов



3 августа, суббота, 19:00, «Аргентина и Испания: соединяя две поэзии»

Авторский вечер

Грасьела Хименес (фортепиано), Аргентина, Испания

В концерте принимает участие – Дарья Никитина (виолончель)

В программе:

Хименес

Сочинения для фортепиано

Три пьесы (1999)

«Помню взгляд маленькой ламы» (2013)

«В ущелье Умауака» (2009). Памяти А. Хинастеры

«Свет января» (2012), четыре пьесы для виолончели и фортепиано

«Средиземноморье» (2014), четыре музыкальные иллюстрации

для виолончели и фортепиано к фотовыставке Антонио Арабеско

4 августа, воскресенье, 19:00, «Мой Дагестан»

Ансамбль «Макъам» в составе:

Шамиль Шерифалиев (тар), Гульнара Гайдарова (флейта, тютяк)

Гаджи Саидов (гитара), Эльмар Шерифалиев (кахон, дойра, нагара)

В программе: традиционные мелодии народов Кавказа



5 августа, 19:00, «Рождённые в Осаке: шедевры дзи-ута сокёку»

Сэйдзё Томинари, Томио Сэйрицу (кото, сямисэн)

Масаюки Мородзуми (сякухати)



7 августа, 19:00, «Ури карак» («Наша мелодия»)

Вечер корейского романса

Сон Ки Чан (баритон)

Бек Соль (фортепиано)



8 августа, 19:00, «Московская Шубертиада»

Любовь Балашова (сопрано), Анастасия Аверьянова (виолончель)

Бек Соль (фортепиано), Республика Корея

Кирилл Кашунин (фортепиано)

В программе:

Шуберт

Соната ля минор для арпеджионе и фортепиано, соч. D.821

Фантазия фа минор для фортепиано в четыре руки, соч. 103

Песни



9 августа, 19:00, ТУРЦИЯ

Nova Trio:

Четин Джевиз (скрипка), Гёзде Черчи-Гюнеш (виолончель)

Эджем Алныачык (фортепиано)

В программе: Мендельсон, Акарджалы, Балджы, Кар, Эрденер



10 августа, 19:00, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Фортепианный дуэт: Джонатан Дикин, Юлия Чаплина

В программе: Айрленд, Боуэн, Уорлок, Ширан, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Хачатурян, Свиридов



Уильям-Андрес Лопес-Гомес (труба)

Аркадий Резник (гитара)

В программе: Кардона

«Романтические фантазии»

К 210-летию Феликса Мендельсона и к 140-летию Фрэнка Бриджа

Екатерина Годованец (сопрано), Алексей Гуляницкий (скрипка)

Максим Тарноруцкий (виолончель), Вера Алмазова (фортепиано)

В программе: Шуберт, Мендельсон, Вагнер, Бридж

Романсы и арии японских и европейских композиторов

Сэйити Фурукава (баритон), Япония

Наталья Соколовская (фортепиано)

«Ударная одержимость»

Янай Егудин (ударные инструменты), Белоруссия

Денис Яковлев (ударные инструменты), Россия – Германия

В программе: Клеменц, Картер, Райх, Томас, Копецки, Марино, Марти́нцёв, Глентуорт, Сежурне, Дорман, Макаре

«Созвучье струн в гармонии традиций»

Оркестр традиционных корейских инструментов г. Иксана, Республика Корея

Дирижёр – О Сок Шин

Оркестр русских народных инструментов ДШИ № 9 имени А. Д. Улыбышева, Нижний Новгород

Дирижёр – Ирина Шиляева

В программе: корейские и русские мелодии в исполнении российско-корейского камерного оркестра

«Франция. Золотой век романтизма»

Московский ансамбль солистов «Новое время»:

Наталия Калиничева (скрипка), Алексей Симакин (альт)

Михаил Калиничев (виолончель), Денис Чефанов (фортепиано)

В программе: Сен-Санс, Боэльман, Лекё

«Большая река течёт на восток»

Цзян Шанжун (баритон), Китай

Денис Чефанов (фортепиано), Россия

Мелодии и ритмы народа сахарави

Группа «Al-Amal» («Надежда»):

Умахутха Бахия-Деиш, Тарба Бойбу-Казеили

Мойлемнин Мохамед-Эмбарек, Эмбарка Салек-Ахмед

«После Шостаковича…»

Ольга Домнина (фортепиано)

«Вспоминая старых друзей»

Ли Фэнъюнь (гуцинь)

Музыка Старого и Нового Света

Дэн Ауэрбах (скрипка), США

Елизавета Данилина (фортепиано)

«Галантная Европа»

Анастасия Лепешинская (меццо-сопрано)

Олег Абрамов (сакбут – барочный тромбон)

Людмила Голуб (орган-позитив)

«Музыкальные редкости тюркского мира»

Ирфан Гюрдал, Шамиль Эрсёз (саз, домбра, копуз, кенгире)

Шедевры европейской камерной музыки

Павел Минев (скрипка), Болгария

Андрей Спиридонов (виолончель)

Полина Федотова (фортепиано)

В концерте принимают участие –

Игорь Паркасевич (виолончель)

Иван Величко (фортепиано)

Джузи КАРУЗО (фортепиано), Италия

«Этот мир не останется никому!..»

Беседа о суфизме

Исследователи суфийской традиции, писатели:

Доктор Мустафа Татджы

Лейла Ипекчи