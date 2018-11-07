3, 4 и 5 ноября в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Фестиваль света. За 2 дня это событие посетили более 225 000 человек, что вдвое превысило первоначальные ожидания организаторов.

За 3 года проведения Фестиваля света в Петербурге, такое количество посетителей стало абсолютным рекордом, учитывая что площадка в этом году была удалена от традиционных туристических маршрутов и расположена не в центральной части Санкт-Петербурга. Кроме того, Фестиваль света 2018 стал масштабнее и зрелищнее всех проводившихся ранее - на этот раз в программе кроме мультимедийного шоу-проекции на здание СКК «Петербургский» гостям были представлены многочисленные световые инсталляции.

На прилегающей территории к СКК «Петербургский» и в Парке Победы были смонтированы арт-объекты в виде светящейся луны, гигантских зайцев, мерцающих шаров, мистического леса и танцующих промышленных роботов, с которыми могли сфотографироваться все посетители.

Некоторые инсталляции находились в других районах города. Например, луна, плавающая в Обводном канале, будет находится там до 16 ноября. Также впервые в рамках Фестиваля света была развернута образовательная и деловая программа, которая привлекла сообщество медиа художников к обсуждению новых возможностей подобных мероприятий.