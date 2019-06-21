ИА "Ореанда-Новости" Известный фестиваль джазовой и импровизационной музыки «Усадьба Jazz» состоится в этом году уже в шестнадцатый раз. Впервые праздник сменил локацию проведения – вместо подмосковного «Архангельского» артисты выступят в музее-заповеднике «Коломенское».

Начало фестиваля запланировано на 22 июня. В течение двух дней звёзды разных направлений и стилей выступят на сцене, расположенной на берегу Москвы-реки. По информации, предоставленной создателем и президентом фестиваля «Усадьба Jazz» Марией Сёмушкиной, смена местоположения мероприятия связана также со значительным расширением концертной программы. Так парк «Коломенское» значительно просторнее предыдущего места проведения фестиваля.

На пресс-конференции Мария Сёмушкина также отметила, что в этом году акцент в программе фестиваля будет сделан на такой музыкальный жанр как хип-хоп. Три звёздных гостя будут представлять это направление. Среди них американский коллектив The Black Eyed Peas, певица Азилия Бэнкс и исполнитель британского происхождения Майкл Киванука. Основная задача организаторов фестиваля – не дать именитым артистам затмить своими композициями менее известные коллективы, для которых выступление на этом фестивале может стать своего рода пропуском в мир шоу-бизнеса.

Помимо вышеупомянутых хэдлайнеров фестиваля на сцену поднимутся рок-группа «Сплин», Иван Дорн, Джейми Каллум, Нино Катамадзе, Шарон Ковакс, Каро Эмеральд и другие. По словам создателей этого культурного события, любой уважающий себя летний фестиваль должен разбавить популярные хиты композициями малоизвестных коллективов, которые порой выглядят более свежими, оригинальными и необычными в плане исполнения.

Стоимость билета на фестиваль составляет пять тысяч рублей на один день его проведения и восемь с половиной тысяч рублей на все два дня.