Очередным рекордным блюдом, выполненным из рыбы, накормят гостей фестиваля.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Ишима, начало гастрономического фестиваля запланировано на десять утра. Мероприятие стартует с чествования семей города Ишима, пять из которых будут награждены медалью «За любовь и верность». Особенностью гастрономического события станет приготовление рыбной запеканки в сметанном соусе в сковороде, диаметр которой достигает четырёх метров. Все желающие смогут продегустировать это блюдо. Кроме рыбной запеканки, ишимцы смогут попробовать также и уху. Исконно русского блюда хватит всем - шеф-повар мероприятия приготовит этого рыбного супа целых шестьсот литров. Увидеть приготовление и запеканки, и ухи смогут гости фестиваля на кулинарном мастер-классе, начало которого запланировано на одиннадцать утра. Стоит отметить, что утром для любителей рыбной ловли состоится своеобразная рыбалка, главным трофеем которой станет украшение в виде рыбы, выполненной из золота.

Помимо гастрономической части организаторы фестиваля позаботились и о развлекательной составляющей мероприятия. В течение дня пройдёт концертная программа, выступления экстремалов – любителей прогулок по бездорожью, и участников конных клубов. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России представят собственное выступление.

Гастрономическую дегустацию будет сопровождать игровая программа для детей, пенная дискотека и праздник красок для более старшего возраста. Вечер завершится песнями под гитару у костра.

Местом проведения гастрономического фестиваля «Золотой карась» выбран спортивно-туристический комплекс «Красная горка». Вход на фестиваль свободный.