ИА «Ореанда-Новости». КамилаВалиева победила на ЧМ среди юниоров в Эстонии (Таллин), показав лучший результат в короткой и произвольной программах. В общей сложности девушка набрала 227,30 баллов. Спортсменке удалось выполнить 2 четверных тулупа, где первый прыжок она завершила степ-аутом (неудачно приземлилась), второй исполнила без помарок.

На ступени ниже Дарья Усачёва (207,74 балла). 3 место заняла Алиса Лью (204,83 балла).

Камила стала фигуристкой у себя на родине в Казани. В самом начале её тренировала Ксения Иванова. Теперь спортсменка тренируется у известного тренера Этери Тутберидзе в Москве.