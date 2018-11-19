Филармония отметит юбилей Бориса Гребенщикова мировой премьерой

27 ноября в Большом зале Петербургской филармонии состоится мировая премьера симфонической фантазии на темы песен Бориса Гребенщикова «2-12-85-06», созданной московским композитором Алексеем Курбатовым.



Концерт пройдёт в день рождения музыканта и будет посвящён его 65-летию. Неотъемлемой частью концепции вечера станет арт-объект, изготовленный прославленным российским дизайнером Андреем Шелютто. Фантазия «2-12-85-06» прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко.



В самом начале работы над проектом Фондом поддержки музыкального образования было получено разрешение Бориса Гребенщикова на переработку 84 его песен для симфонического оркестра. В итоге в основу партитуры, созданной Алексеем Курбатовым, легли фрагменты почти трёх десятков песен, в том числе таких всенародно любимых, как «Человек из Кемерово», «Самый быстрый самолет», «Стаканы», «Мама, я не могу больше пить», «Туман над Янцзы» и, конечно, «2-12-85-06». Большая часть четырехчастной фантазии будет звучать в исполнении оркестра, слушателям будут выданы программки с текстами песен. По словам организаторов, тексты использованных куплетов связаны между собой по смыслу, вместе они образуют стройное целое. Четыре раза в этот вечер в Большом зале филармонии прозвучит и голос самого юбиляра: партитура включает четыре фрагмента с записью пения Бориса Гребенщикова.



Художником проекта выступает Андрей Шелютто: дизайнер готовит арт-объект, который станет неотъемлемой частью концепции вечера, он представляет из себя искусственно состаренную советскую телефонную будку. Арт-объект будет установлен в фойе Большого зала филармонии для того, чтобы сфотографироваться с ним смогли все желающие.



Начало концерта в 20:00.

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