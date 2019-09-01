Напомним, что в этом году знаковое в мировой киноиндустрии мероприятие состоялось уже в семьдесят шестой раз.

Премьера кинофильма «Джокер» прошла с большим ажиотажем среди зрителей. Кинокритики и работники букмекерских контор отмечают, что данная кинолента является наиболее вероятным кандидатом на главную премию в области киноискусства «Оскар», который состоится в следующем году. Режиссёром картины выступил Тодд Филлипс. 48-летний Филлипс известен публике другими запоминающимися работами, например, «Мальчишник в Вегасе» или «Борат». В главных ролях снялись американский актёр, продюсер и музыкант Хоакин Феникс и обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар» Роберт де Ниро.

Премьера фильма «Джокер» была отмечена вчера, 31 августа, большими очередями. Журналистам и работникам киноиндустрии пришлось ждать довольно продолжительное время, для того чтобы попасть в зал и занять свои места. В зале не было свободных мест, в течение двух часов зрители внимательно наблюдали за происходящим на экране. Финал картины был встречен громкими аплодисментами. После премьеры некоторые из критиков отметили великолепную актёрскую игру Хоакина Феникса, его назвали одним из главных претендентов на «Оскар» за главную мужскую роль.

Что касается сюжета фильма, то речь идёт о персонаже Джокере, который во вселенной DC является главным врагом другого супер героя Бэтмена. Побывавшие на премьере отметили, что сюжет «Джокера» довольно разнится с содержанием оригинальных комиксов.

Стоит отметить, что в российский прокат кинолента «Джокер» выйдет в октябре текущего года.