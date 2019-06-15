Картина, режиссёром которой выступил Кантемир Балагов, даже не состоит в конкурсной программе фестиваля.Президент ежегодного летнего кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский выступил в качестве продюсера этой киноленты. Соответственно, по условиям фестиваля, фильм не может быть заявлен в программе. Однако, это обстоятельство не помешало собрать полные залы на премьерном показе этого кинофильма.Местом событий выбран город Ленинград. Две молодые женщины, только что вернувшиеся с фронта, вынуждены строить новую жизнь в условиях полной разрухи в городе. Попытка обрести новую жизнь проходит в трудностях и лишениях. Главные роли в фильме "Дылда" исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.Так в зрительном зале премьеру "Дылды" успели посмотреть киноактёр, продюсер и режиссёр Фёдор Бондарчук, кинорежиссёр и народный артист России Александр Учитель, актёр театра и кино Александр Паль, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Сельянов и многие другие звёзды отечественного шоу-бизнеса.Режиссёр Кантемир Балагов ранее зарекомендовал себя и свой фильм на другом престижном кинофестивале в Каннах, где картина "Дылда" получила приз в номинации "Особый взгляд".