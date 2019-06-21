ИА "Ореанда-Новости" Мировая премьера короткометражного музыкального фильма «Anima» Тома Йорка состоится в следующую среду, 26 июня. Сеансы будут проходить в кинотеатрах сети «КИНО ОККО». В России среди них представлены: «Синема Парк» и «Формула кино» в Москве и Санкт-Петербурге.

Для российского зрителя формат музыкальной короткометражки в кинотеатре пока ещё новинка. Фильм «Anima» лидера группы «Radiohead» Тома Йорка и американского режиссёра Пола Томаса Андерсона, по оценке экспертов, будет ярким событием не только музыкальной, но и кинематографической индустрии. По информации, предоставленной директором по маркетингу IMAX Russia & CIS Ольгой Пильниковой, эмоциональную атмосферу фильма зрители смогут почувствовать именно в кинотеатрах IMAX. Таким образом, российский зритель будет рад, что и в его стране кинотеатры присоединятся к мировой премьере фильма.

Высокое качество изображения и мощная чистота звука, по замыслу организаторов показа, должны впечатлить зрителей. Атмосфера, созданная по последнему слову техники, перенесёт гостей премьеры практически внутрь самого музыкального фильма.

Пройдя предварительную регистрацию на официальном сайте компании киносети, зритель может посетить сеанс 26 июня абсолютно бесплатно. Начало фильма «Anima» запланировано на полвосьмого вечера. В «Формуле кино на Кутузовском» в столичном торгово-развлекательном центре «Океания» фильм представит ви-джей музыкального канала MTV Александр Анатольевич, обсудить фильм после показа можно будет с кинокритиком и руководителем отдела культуры сервиса «Лента.Ру» Денисом Рузаевым.