ИА «Ореанда-Новости». 1 ноября, в 20:00, в кинотеатре «Ленинград Центра» пройдет показ фильма «Богемская рапсодия». Это история о том, как Фредди Меркьюри и его коллеги-музыканты Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон создали Queen – одну из самых культовых рок-групп всех времен и народов.

Лента прослеживает путь Queen – как музыканты сочиняют хит за хитом, возглавляют хит-парады и при этом развивают свое звучание. Благодаря таким хитам, как Killer Queen, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You и множеству других, коллектив достигает беспрецедентного успеха, а Фредди становится одним из самых любимых артистов на планете.



Информация и заказ билетов: https://leningradcenter.ru/ tickets/737

Ленинград Центр, Потемкинская ул., 4.



