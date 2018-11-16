ИА «Ореанда-Новости». Владимир Мединский, министр культуры России, считает, что фильм «Собибор» не получит кинопремию «Оскар», на которую был номинирован. Слишком напряжённая ситуация во внешней политике, говорит он.

Церемония вручения премии «Оскар» за текущий год состоится в феврале будущего года, в Лос-Анджелесе. Но глава Минкульта России Владимир Мединский уже сейчас делится мыслями по поводу того, что Американская киноакадемия не будет присуждать свою главную награду российскому фильму. Это связано с не самыми лучшими отношениями США и России.





Фильм «Собибор» - дебют известного актёра Константина Хабенского в качестве режиссёра. В основу сюжета легла книга И.Васильева о судьбе лейтенанта Советской Армии, узника концлагеря «Собибор», который в 1943 году поднял там восстание. «Собибор», как 87 других лент, претендует на премию «Оскар» - он был выдвинут на соискание награды в качестве «лучшего фильма на иностранном языке» российским оскаровским комитетом.

Первый «Оскар» в истории нашего кино был вручён в 1943 году документальной ленте «Битва под Москвой». Причиной тому послужило не только качество ленты, но и политическая конъюнктура. Например, маршалы СССР нередко появлялись на обложке журнала Time: Америку интересовало то, что связано с Советским Союзом. Министр Мединский вспомнил, что в прокате США фильм был озаглавлен «Москва наносит ответный удар», которое несколько десятилетий спустя, немного видоизменив, использовал в блокбастере «Звёздные войны» режиссёр Джордж Лукас («Империя наносит ответный удар»).

На Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге участников спрашивали, как они оценивают шансы ленты «Собибор». Те отмечали, что получение «Оскара» - проблема политического характера даже на территории США, поэтому успех России в этом предприятии довольно сомнителен. В то же время тема, которую поднимает фильм, популярна и востребованна, и в особенности в Америке. Владимир Мединский подтверждает, что «Собибор» вряд ли будет обойдён вниманием иностранной общественности, но по-прежнему уверен: «Не та у нас политическая ситуация».