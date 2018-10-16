ИА «Ореанда-Новости». В Лондоне впервые была показана кинокартина “Собибор”, режиссёром которой является Константин Хабенский. Показ прошёл в представительстве Россотрудничества в английской столице 15 октября и был приурочен 75-летней годовщине возглавленного советским офицером Александром Печерским восстания в нацистском концлагере Собибор.





По словам руководителя представительства Россотрудничества в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Антона Чеснокова, приглашение на некоммерческий бесплатный показ фильма был принят представителями посольства Израиля в Великобритании, Тель-Авивского университета, а также главой департамента образования Лондонского еврейского культурного центра.



Он отметил, что к кинокартине был проявлен большой интерес, в связи с чем в рамках Недели российского кино в Соединённом Королевстве, которая запланирована в следующем месяце, организаторам удастся собрать полный зал для просмотра дебютного фильма Константина Хабенского.





Кинолента “Собибор” была выдвинута от Российской Федерации на "Оскар" в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”. Фильм вошёл в список из 87 лент, которые претендуют на премию. Церемония вручения премии за 2018 год состоится в феврале следующего года в Лос-Анджелесе. Номинанты будут объявлены в январе.





Главные роли в кинокартине "Собибор"были исполнены Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом. Фильм повествует о восстании в одноименном лагере смерти, который располагался на территории Польши. Он действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. По разным данным, за этот период там были убиты от 150 тысяч до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских государств. В 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский поднял восстания, после которого Собибор прекратил существование.





Напомним, 14 октября посольством РФ в ЮАР и Южноафриканским еврейским советом депутатов в Холокост-центре Йоханнесбурга был проведён эксклюзивный показ фильма “Собибор”. По словам посла России в ЮАР Михаила Петракова, эта кинолента должна не только стать данью памяти жертв Холокоста, но и прославить героизм людей, которым удалось сохранить внутреннее достоинство и найти в себе силы для сопротивления судьбе, которая была уготована для них нацистскими преступниками.





