ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фильм «Свидетели Путина», содержащий эксклюзивные кадры действующего президента РФ, получил приз на документальном фестивале в Карловых Варах.

Кинокартина, которую срежиссировал Виталий Манский, получила приз документального конкурса в Карловых Варах. Фильм «Свидетели Путина» состоит из эксклюзивных фотоснимков действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Самое интересное, что ранее эти фотографии не были нигде опубликованы. Автором снимков является сам режиссёр кинокартины, Виталий Манский. Он сделал эти фотографии в 1999-2000 годах и нигде не показывал. Сами снимки представляют собой картины людей, которые так или иначе связаны с приходом Владимира Путина к власти, являются «свидетелями» его подъёма по социальной лестнице.

Проект также показывает необнародованные до сего момента факты, связанные с досрочными выборами президента после ухода Бориса Ельцина 31 декабря 1991 года. Повествуется, что тогда начальник федеральной службы безопасности Владимир Путин был назначен временно исполняющим обязанности главы РФ. Тогда главным вопросом был выиграет ли Владимир Путин выборы в первом туре или придётся проводить второй. Главенствовал в штабе Дмитрий Медведев.

Самый главный приз пятьдесят третьего международного кинофестиваля в Карловых Варах взял фильм режиссёра из Румынии Раду Жуде, который называется «Мне плевать, если мы войдём в историю, как варвары». Эту информацию сообщил в конце кинофестиваля, на церемонии закрытия глава мероприятия Иржи Бартошка.

Кинофестиваль в Карловых Варах является фестивалем категории «А» - конкурсом документальных фильмов. Он заслужил репутацию одного из самых престижных кинофестивалей в Европе.

Виталий Манский, между тем, ранее уже становился призёром кинофестиваля. Это было пять лет назад, Манский победил в документальном конкурсе и взял главный приз за фильм «Труба», рассказывающий о людях, которые живут вдоль газопровода Уренгой-Ужгород.