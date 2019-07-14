ИА «Ореанда-Новости» В Татарстане предложили изменить окончание романа Льва Толстого «Анна Каренина», чтобы не пропагандировать суицид. Такую идею высказал член группы «Позитивный Татарстан», пишет kazanfirst.ru.

Активисты призвали министра культуры республики Ираду Аюпову, та также театральных режиссёров изменить содержание романа. По их мнению, произведение русского классика следует завершить более позитивно.