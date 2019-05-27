Жильё известный меценат приобрёл в тех городах, откуда родом сами участники.В своём обращении к победителям шоу Гуцериев отметил важность и значимость этого телевизионного проекта для детей. Как человек, который сам занимается творческой деятельностью, Гуцериев признался в том, что пристально следит за передачей. Меценат заявил, что, несмотря на трудную жизнь и судьбу участников проекта, они остаются талантливыми и лучшими в своём деле людьми. Развивать прежде всего своё творческое начало, напутствовал детей Гуцериев.«Ты супер!» — международный телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ. Участниками проекта являются воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей в возрасте от 7 до 18 лет. В 2017 году создатели "Ты супер!" получили премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы". В этом же году проект получил награду как лучший социальный проект в России. Первый выпуск проекта вышел на экраны в 2017 году. Всего зрители увидели три сезона.