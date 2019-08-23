ИА "Ореанда-Новости" Издание Forbes обнародовал суммы, которые удалось заработать звёздам отечественного шоу-бизнеса. Речь в данном случае идёт об артистах мужского пола.

Журнал занялся подсчётами гонораров и других источников финансов российских эстрадных артистов по результатам прошлого года. Безоговорочную пальму первенства издание отдало фронтмену музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров. Кстати группа недавно отметила конец своего существования последними гастролями по российским городам. Исполнитель, поэт, актёр Сергей Шнуров заработал в 2018 году около четырнадцати миллионов долларов (или девятьсот двадцать миллионов рублей). Для того, чтобы увидеть «Ленинград» у себя на празднике, необходимо выложить семь миллионов рублей. Новогодний корпоратив обойдётся на один миллион больше, а сама новогодняя ночь в шестнадцать с половиной миллионов рублей.

Филипп Киркоров расположился на втором месте рейтинга самых дорогих российских знаменитостей. За прошлый год «король отечественной эстрады» заработал около девяти миллионов долларов (или пятьсот девяносто миллионов рублей). Расценки у Филиппа Киркорова на порядок ниже, чем у Сергея Шнурова. За выступление артист просит полтора миллиона рублей, корпоратив обойдётся в пять миллионов рублей.

На третьем месте находится Григорий Лепс с его заработанными восемью миллионами долларов. В список артистов, имеющих высокий годовой заработок, также вошли Дима Билан, Стас Михайлов, Николай Басков, группа «Би-2», Егор Крид, Валерий Меладзе, Сергей Жуков и Тимати. Их годовой заработок варьируется от семи с половиной до четырёх с половиной миллионов долларов.

Стоит отметить, что помимо музыкантов и исполнителей в вышеуказанном списке Forbes присутствуют также спортсмены и телевизионные ведущие. Издание учитывало и количество упоминаний об этих артистах в средствах массовой информации.



