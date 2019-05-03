ИА «Ореанда-Новости». Известная супермодель-мусульманка Халима Аден снова вошла в историю, став первой моделью в хиджабе и буркини в выпуске Sports Illustrated. В 2016 году Аден стала первой участницей конкурса Miss Minnesota USA, которая носила хиджаб и буркини, и в итоге вышла в полуфинал конкурса. "Есть так много мусульманских женщин, которые чувствуют, что они не соответствуют признанным стандартам красоты", сказала она тогда в интервью CNN. Модель поделилась схожими чувствами на съемках Sports Illustrated в закулисном видео «Не бойся быть первым».

Аден является американской сомалийкой, выросла в кенийском лагере беженцев Какума, а затем переехала со своей семьёй в США в возрасте семи лет. Её иллюстрированная съемка за авторством Ю Цай, состоялась на кенийском пляже Ватаму. Фотографии модели вызвали восторженные отклики в соцсетях, в том числе пользователей-мусульман. Опять же, это был не первый раз, когда Аден вошла в историю моды. В марте она была одной из трёх первых моделей в тёмных хиджабах, представленных на обложке Vogue Arabia.

Халима Аден так комментирует свою фотосессию в Sports Illustrated: «Я продолжаю вспоминать о себе в шестилетнем возрасте, когда мы жили в лагере для беженцев. Все эти годы я жила американской мечтой для того, чтобы вернуться в Кению на съёмки в самых живописных краях моей страны. Это моя история, которую вряд ли кто мог бы придумать».