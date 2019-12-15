ИА «Ореанда-Новости». Елисейский дворец попросил Россию передать Франции останки соратника Наполеона генерала Гюдена.

Французское издание Point сообщило о просьбе Елисейского дворца вернуть из России останки одного из ближайших соратников Наполеона. Речь идёт об останках генерала Гюдена, которые были обнаружены в Смоленске этим летом.

Источник РИА Новости в Елисейском дворце передал, что глава Франции Макрон действительно попросил Владимира Путина вернуть останки известного генерала во Францию. Также источник добавил, что запланирована целая церемония, в которой примет участие сам президент России.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Россия готова передать найденные в Смоленске останки в любой момент.