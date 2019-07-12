ИА «Ореанда-Новости» . Физики из Франции и Новой Зеландии раскрыли секрет приготовления блинов с идеально плоской поверхностью. Учёные провели исследование, во время которого вывели уравнение движения теста, при котором, а усилий для этого затрачивается совсем немного, пишет журнал Physical Review Fluids.

Специалисты отметили, что в процессе приготовления важно учитывать силу тяжести, положение стенок сковороды, её температуру, а также вязкость и плотность теста в процессе остывания.

В результате эксперимента физики пришли к выводу, что идеальный блин получается следующим способом: тесто необходимо налить в центр сковороды, затем посуду нужно наклонить на 10 градусов и подождать пока тесто достигнет борта. После этого круговыми движениями нужно распределить тесто по всей поверхности сковородки и дождаться выпекания. Такую технологию можно использовать и при производстве тонких оболочек или покраске поверхностей.

А накануне французский эксперт рассказал о правильном приготовлении шашлыка. Французский мясник Жак дал советы по правильному приготовлению этого популярного блюда.

«Хоть это и банально, но главное в пикнике с барбекю — это мясо и его качество. Плохое мясо не исправишь маринадом, но хорошее можно им испортить, поэтому специи и добавки должны обогащать и усиливать вкус мяса, а не прятать его недостатки», — говорит кулинар. Жак также отметил, что «мучать мясо» при мариновании не стоит.

«Рецепт у каждого свой — кто-то кладет лимон, кто-то держит мясо в красном вине, кто-то добавляет всевозможные травы и соусы. Я уже давно беру телятину, к которой добавляю соль, перец, лук, немного приправ и сладковатой горчицы», — отметил он.

Идеальными приправами он назвал кориандр, красный перец или набор трав. А вот от майонеза, кетчупа и уксуса во время изготовления маринада мясник посоветовал отказаться. Кроме того, по его словам, следует внимательно следить за прожаркой, чтобы шашлык не превратился в «несъедобную подошву».