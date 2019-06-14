14.06.2019, 23:25
"Фруктовый" праздник состоится в башкирской столице
ИА "Ореанда-Новости" В столице Республики Башкортостан, в городе Уфе, 15 июня состоится праздник фруктов. Выбрать самую сладкую черешню и самые спелые абрикосы предстоит жителям города Уфы уже завтра.
"Фруктовый" праздник состоится на территории агропромышленного парка ЕврАзия. Начало мероприятия запланировано на полдень. Резиденты агропарка ЕврАзия, башкирские фермеры и владельцы собственных приусадебных участков представят в этот день свою продукцию. Организаторы мероприятия обещают всем покупателям самые низкие цены на сезонные продукты. В рамках праздника фруктов состоится также бесплатная дегустация черешни и абрикосов и массовая распродажа фермерской продукции. Среди участников этого фруктового изобилия гости праздника выберут победителей, которым вручат призы за первое, второе и третье место.
Организаторы позаботились и о музыкальной составляющей праздника - завтра в уфимском агропарке прозвучит музыка и конкурсы от ди-джеев "Авторадио". Более "народное" исполнение произойдёт на празднике благодаря песням, исполняемых под аккордеон. Один из спонсоров праздника туроператор "Полесье" проведёт среди гостей своеобразную ярмарку путёвок. Всех присутствующих на этом празднике ожидают приятные фруктовые подарки.
Всех любителей черешни и абрикосов ждут завтра в 12:00 на территории агропарка "ЕврАзия" (новый Затонский рынок) по адресу: Уфа, проспект Дружбы народов, дом 21. Продлится праздник до четырёх часов дня.
Первый сладкий праздник "Черешня. Абрикос" пройдёт в рамках фруктовых праздников, проводимых в уфимском агропарке в течение всего года.
"Фруктовый" праздник состоится на территории агропромышленного парка ЕврАзия. Начало мероприятия запланировано на полдень. Резиденты агропарка ЕврАзия, башкирские фермеры и владельцы собственных приусадебных участков представят в этот день свою продукцию. Организаторы мероприятия обещают всем покупателям самые низкие цены на сезонные продукты. В рамках праздника фруктов состоится также бесплатная дегустация черешни и абрикосов и массовая распродажа фермерской продукции. Среди участников этого фруктового изобилия гости праздника выберут победителей, которым вручат призы за первое, второе и третье место.
Организаторы позаботились и о музыкальной составляющей праздника - завтра в уфимском агропарке прозвучит музыка и конкурсы от ди-джеев "Авторадио". Более "народное" исполнение произойдёт на празднике благодаря песням, исполняемых под аккордеон. Один из спонсоров праздника туроператор "Полесье" проведёт среди гостей своеобразную ярмарку путёвок. Всех присутствующих на этом празднике ожидают приятные фруктовые подарки.
Всех любителей черешни и абрикосов ждут завтра в 12:00 на территории агропарка "ЕврАзия" (новый Затонский рынок) по адресу: Уфа, проспект Дружбы народов, дом 21. Продлится праздник до четырёх часов дня.
Первый сладкий праздник "Черешня. Абрикос" пройдёт в рамках фруктовых праздников, проводимых в уфимском агропарке в течение всего года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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