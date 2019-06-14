Выбрать самую сладкую черешню и самые спелые абрикосы предстоит жителям города Уфы уже завтра.Начало мероприятия запланировано на полдень. Резиденты агропарка ЕврАзия, башкирские фермеры и владельцы собственных приусадебных участков представят в этот день свою продукцию. Организаторы мероприятия обещают всем покупателям самые низкие цены на сезонные продукты. В рамках праздника фруктов состоится также бесплатная дегустация черешни и абрикосов и массовая распродажа фермерской продукции. Среди участников этого фруктового изобилия гости праздника выберут победителей, которым вручат призы за первое, второе и третье место.Более "народное" исполнение произойдёт на празднике благодаря песням, исполняемых под аккордеон. Один из спонсоров праздника туроператор "Полесье" проведёт среди гостей своеобразную ярмарку путёвок. Всех присутствующих на этом празднике ожидают приятные фруктовые подарки.Всех любителей черешни и абрикосов ждут завтра в 12:00 на территории агропарка "ЕврАзия" (новый Затонский рынок) по адресу: Уфа, проспект Дружбы народов, дом 21. Продлится праздник до четырёх часов дня.