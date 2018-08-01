С 12 августа по 4 ноября 2018 года в историческом замке Альбрехтсбург в Мейсене (Саксония) пройдёт 2-я Международная выставка фарфора. Выбор места проведения выставки во многом связан с тем, что именно в замке Альбрехтсбург, принадлежавшем Августу Сильному, в начале 18 века был создан первый европейский фарфор.Для участия в выставке авторитетное жюри выбрало 30 фарфористов. Среди них - скульптор Галина Дулькина, автор ярких и динамичных работ, творчески обыгрывающих традиции русского авангарда. Дулькина - молодой скульптор-фарфорист, однако её произведения уже находятся в собраниях Юрия Темирканова, Николая Цискаридзе, Наталии Опалевой, Мориса Барюша, Андрея Чеглакова, Бориса Фридмана, Константина Эрнста, других ценителей искусства.

Столь высокое признание Галина Дулькина получила благодаря мастерству работы с таким сложным материалом, как фарфор. Древняя технология, мало изменившаяся за последние 300 лет, требует талантов как скульптора, так и живописца, способного верно подобрать цвета на всех этапах обжига будущего произведения.

Обладая этими талантами, и сочетая работу современного художника с традиционным ремеслом, Галина Дулькина творит в собственной мастерской, где осуществляет отливку, глазурование, роспись, обжиг, золочение и другие процессы по созданию фарфоровой скульптуры.

Даты проведения: с 12 августа до 4 ноября 2018.Время работы: с 10:00 до 18:00.Адрес: Meissen Albrechtsburg Castle, Domplatz 1 | 01662 Мeissen. Germany.Вернисаж – 12 августа в 14:00.