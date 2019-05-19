ИА «Ореанда-Новости». Германия собирается вернуть вывезенный из Намибии Каменный крест, артефакт 15-го века. Государственный министр по делам СМИ и культуры Моника Грютерс заявила, что этот жест призван продемонстрировать, что Германия занимается пересмотром своего колониального прошлого.

«Это конкретный сигнал о том, что мы подходим ответственно к переоценке колониального прошлого», сказала Грютерс на пресс-конференции, объявив о реституции в Берлине. Каменный навигационный ориентир в форме креста высотой 3,5 метра установил на побережье Намибии португальский исследователь Диого Као в 1498 году. Крест был перевезён в Германию в 1893 году после того, как этот район стал протекторатом германской империи и до сего дня экспонировался в Немецком историческом музее в Берлине. В июне 2017 года правительство Намибии официально запросило о возвращении реликвии.

Моника Грютерс в августе отправится с президентом исторического музея Германии Рафаэлем Гроссом в Намибию, чтобы передать памятник, сообщает министерство культуры Германии. Гросс на симпозиуме в 2018 году отметил, что Каменный крест может спровоцировать дискуссии об истории колониального господства Германии и о реституции, которая повлечёт возвращение колониальных артефактов.

Столкнувшись с растущим давлением со стороны африканских правительств, всё больше европейских стран работают над тем, чтобы вернуть артефакты, вывезенные из Африки в колониальные времена. Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году распорядился вернуть 26 произведений искусства в Республику Бенин. Это произошло более чем через столетие после того, как ценности были вывезены из этой западноафриканской страны. Британский музей в Лондоне в 2018 году также заявил, что вернёт исторические бронзовые изваяния в Бенин, вывезенные из страны британскими солдатами.