ИА «Ореанда-Новости». На этой неделе на берегах Женевского озера был замечен гигантский монстр из кусочков пластика. Таким необычным образом участники «зелёной кампании» обвиняют Nestlе в чрезмерном использовании одноразовых пластиковых упаковок. Активисты Гринпис привезли собственноручно изготовленного монстра к штаб-квартире Nestlé в Швейцарии. Экологическая группа обвиняет компанию в недостаточных усилиях по сокращению выпуска одноразовых пластиковых упаковок, которые загрязняют зоны природопользования и океаны. Активисты также повесили гигантский баннер на фасаде здания, другая группа «зелёных» на лодках и каноэ развернули ещё один банер на Женевском озере.

Активисты «Гринпис» заявляют, что Nestlе не выполняет своих обещаний сделать 100% своей упаковки пригодной для повторного использования или повторного использования к 2025 году. «Зелёные» также требуют перейти в производстве к использованию компостируемых и биоразлагаемых материалов, называемых полимерами. «Гринпис» отмечает, что компании не хватает прозрачности в представлении своей деятельности общественности. Она не делает значительных инвестиций в развитие экологически чистого производства. Активисты требуют, чтобы Nestlе поставил перед собой цель сократить объём одноразовой упаковки и инвестировать в альтернативное производство, ориентируясь на практику восполнения и повторного использования.

Растущее беспокойство по поводу экологических проблем - от изменения климата до химического загрязнения - вызвало волну студенческих протестов во всем мире. И это уже вызывает серьёзное беспокойство политиков и представителей крупного бизнеса.