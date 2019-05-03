ИА "Ореанда-Новости" В Ялуторовске Тюменской области 4 мая с 9 часов состоится народное казачье гуляние «Красная горка». Как и в прошлом году мероприятие проходит на Сретенской площади города, наседение которого насчитывает около 40 тысяч человек. По словам специалиста комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Анастасии Романишиной, здесь испекут гигантскую яичницу на сковородке диаметром 3 метра.

«Красная горка» пройдёт здесь уже во второй раз. Главным событием этого мероприятия станет приготовление яичницы, на которую уйдёт 1,5 тысячи яиц, предоставленных местным кафе «Кураж». Позже её можно будет продегустировать. В этом году для гостей праздника также введут новое развлечение - перетягивание 10-метрового каната. Организаторы уточнили, что его изготовили по специальному заказу, а в состязании могут принять участие все желающие.

В рамках "Красной горки" пройдёт и фестиваль «Кузнечный посад». На Сретенской площади будет установлено кузнечное оборудование, и все желающие смогут увидеть работу мастеров. Кузнецы проведут обряды сжигания негатива и розжига огня от гвоздя, а также угостят кашей «Братчина». Также гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по кузнечному делу. По завершению фестиваля ожидается проведение масштабного хоровода.

Организаторы ждут на праздник более 3-х тысяч человек. Зачастую на фестиваль приезжают жители Тюмени, Кургана, Екатеринбурга.