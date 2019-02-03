ИА "Ореанда-Новости". Гильдия режиссёров Америки (Directors Guild of America, DGA) вручила в Лос-Анджелесе свои награды. Лучшим режиссёром полнометражного фильма жюри признало мексиканца Альфонсо Куарона за работу над фильмом «Рома», сообщается на официальном сайте премии.

По мнению представителей киноиндустрии, полученная награда сделала мексиканского режиссёра на шаг ближе к получению статуэтки «Оскар». Объясняется это тем, что в составе киноакадемии по профессиональным категориям голосуют почти одни и те же персоны, что и в профгильдиях. Так, приз лучшему актёру назначают актёры, самого выдающегося режиссёра выбирают режиссёры и так далее, пишет «Коммерсант».

Среди номинантов на главную награду премии также значились Брэдли Купер с кинокартиной «Звезда родилась», Питер Фаррелли с лентой «Зеленая книга», Спайк Ли и его работа «Чёрный клановец», а также Адам МакКей с кинолентой «Власть».

Отметим, в минувшем году Гильдия режиссёров США наградила Куарона за «Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма». В 2013 году мексиканский режиссёр получал главную премию Гильдии за картинку «Гравитация».

Премию за Гильдии за достижения в области режиссуры сериала-драмы получил Адам МакКей за эпизод телесериала «Наследники». Лучшим режиссёрским дебютом признана работа Бо Бёрнэм в киноленте «Восьмой класс».

Гильдия режиссёров Америки, презентующая интересы работников профессии в кино и телевидении США, основана в 1936 году. Гильдия насчитывает свыше 15 тысяч членов.