07.02.2020, 20:00
Гимнастка Солдатова прокомментировала информацию о своём «суициде»
ИА «Ореанда-Новости». Гимнастка Александра Солдатова прокомментировала информацию о своём «суициде». Видеообращение было опубликовано на её официальном аккаунте в сети Instagram.
По словам Солдатовой, она не планировала себя убивать. Её травмы - это несчастный случай. Александра Солдатова просто порезалась ножом на завтраке. По пути на тренировку российская гимнастка решила заехать в больницу и показать рану. Врачи посоветовали не заниматься самолечением и обработать рану в медучреждении. После этого Александра Солдатова позвонила тренеру и сообщила, что задержится.
По её словам, через некоторое время в интернете начала появляться информация, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. Александра Солдатова отметила, что все эти 2 дня она была в шоке и призвала не доверять прессе и непроверенной информации.
По словам Солдатовой, она не планировала себя убивать. Её травмы - это несчастный случай. Александра Солдатова просто порезалась ножом на завтраке. По пути на тренировку российская гимнастка решила заехать в больницу и показать рану. Врачи посоветовали не заниматься самолечением и обработать рану в медучреждении. После этого Александра Солдатова позвонила тренеру и сообщила, что задержится.
По её словам, через некоторое время в интернете начала появляться информация, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. Александра Солдатова отметила, что все эти 2 дня она была в шоке и призвала не доверять прессе и непроверенной информации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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