ИА «Ореанда-Новости». Константин Толкачёв, председатель парламента в Башкирии, считает, что если последовать идее музыканта Сергея Шнурова и разогнать Министерство культуры, то в творческой среде случится хаос, что не является положительным последствием.

Напомним, в Госдуме проходило слушание концепции закона "О культуре", Сергей Шнуров принял участие в слушании, но за пределами зала заседаний сообщил журналистам, что, по его мнению, Минкульт необходимо разогнать, так как ни в одной стране нет такого ведомства.

По мнению главы Госсобрания Башкирии, задача министерства – сохранять культурные ценности, поддерживать творческих людей, особенно тех, кто посвятил творчеству всю жизнь, а это не всегда коммерчески выгодное дело. Ликвидация же Минкульта приведёт к хаосу.

Также Толкачёв считает спорным заявление лидера «Ленинград», что в данный момент времени деятелем культуры можно считать любого блогера с гаджетом в руках. Глава парламента Башкирии уверен, что самовыражение – не есть культура.