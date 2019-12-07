ИА «Ореанда-Новости». Глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал три лучшие книги года.

Глава Роспечати давал интервью агентству Sputnik France, в котором назвал три лучшие книги уходящего года. В список вошли произведения российских авторов, которые завоевали популярность среди читателей, а также вошли в рейтинг любимых книг самого Михаила Сеславинского.

Так, одним из лучших произведений, выпущенных в уходящем году, стал роман «Брисбен» Евгения Водолазкина. По словам Михаила, книга несёт в себе глубокий смысл, так как основано на личном опыте самого писателя. Текст читается легко, однако роман отличается серьёзным характером.

Также в список попали роман «Дети Мои» Гузель Яхиной и сборник рассказов главного редактора МИА «Россия сегодня» «Чёрные глаза» Маргариты Симоньян. Произведение Яхиной завоевало статус бестселлера. О сборнике Симоньян Сеславинский отозвался очень тепло отметив, что прочитал книгу не отрываясь.