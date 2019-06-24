ИА «Ореанда-Новости» В главном архивном управлении Москвы поделились советами, как сохранить старые фотоснимки.

Основное правило – хранить фотокарточки в месте, где невысокая влажность воздуха и не бывает резких колебаний температур. Для того, чтобы старые снимки не выцвели, ин нельзя держать на свету. Лучше всегда фотоальбомы хранить в месте, где сухо, темно и стабильная температура.

Именно поэтому лучше не оставлять фотографии в подсобных помещениях, на чердаках, в подвалах или в гаражах. Снимки стоит вложить в альбом из качественной пластмассы, а при рассмотрении фото не стоит брать их руками за лицевую часть.