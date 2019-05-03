Так 2-го мая в Нью-Йорке звёздная пара посетила премьеру анимационного фильма "Покемон. Детектив Пикачу" ("Pokemon: Detective Pikachu"). 42-летний актёр озвучил главного героя манги и анимэ Пикачу в этой картине. Премьера фильма ожидается в российских кинотеатрах 16 мая 2019 года.Однако, всё внимание общественности было приковано не к актёрскому дарованию Рейнольдса, а к его супруге, главной героине сериала "Сплетница" Блейк Лайвли.Рейнольдс и Лайвли станут родителями в третий раз. Свидетели этого звёздного выхода отмечают, что пара буквально светилась от счастья, супруг заботливо поддерживал будущую маму за талию. 31-летняя актриса предстала перед публикой в облегающем платье лимонного цвета от французского бренда Retrofête.Для многих эта новость стала неожиданной, так как супругам довольно долгое время удавалось скрыть положение Лайвли. В Инстаграме актёров до сих пор не было ни одной публикации, намекающей на это радостное событие. Также неизвестно, мальчику или девочку родит Лайвли, и когда именно появится малыш на свет. Супруги неоднократно высказывались в прессе, что мечтают стать многодетной семьёй. Оба актёра выросли именно в таких семьях: родители Рейнольдса воспитывали четверых детей, Лайвли - пятерых.