ИА "Ореанда-Новости" . Главным новогодним символом страны станет столетняя ель , которая займёт центральное место на Соборной площади Кремля.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь и советник Управляющего делами президента РФ Елена Крылова, 27-метровую ёлку спилят 16 декабря, а уже спустя два дня доставят в столицу. По словам Крыловой, в текущий четверг Управление делами президента провело специальное заседание оргкомитета по подготовке и проведению общероссийской новогодней ёлки, председателем выступил управляющий делами Александр Колпаков.

Управление делами уже 18 лет подряд по поручению президента России организует участие детей из разных регионов страны, а также республик Абхазия и Южная Осетия в главном новогоднем мероприятии, которое ежегодно проходит в Государственном Кремлёвском дворце. В этом году торжественное мероприятие будет проходить 26 декабря.

Крылова рассказала журналистам, что уже утверждена культурно-развлекательная программа и календарь детских мероприятий. Для детей и сопровождающих взрослых в ГКД и после посещения катка на Красной площади комбинат питания "Кремлёвский" организует праздничное меню.

Отметим, что в минувшем году главную ёлку страны нарядили 21 декабря.

Ранее сообщалось, что в текущем году на новогодних площадках столицы власти установят более 500 праздничных елей. Пока самой высокой является уже установленная 20-метровая ёлка на Манежной площади.

Торжественная Кремлёвская ёлка проходит на протяжении уже более пятидесяти лет и каждый год собирает более 200 тыс. зрителей. Гости попадают в фантастическую страну праздника, смеха и веселья: дети знакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, участвуют в развлекательных программах и играх.