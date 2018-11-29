В Лос-Анджелесе связали себя узам брака режиссер Квентин Тарантино («Убить Билла», «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво») и израильская певица Даниэла Пик. Свадьбу играли не громкую, куда были приглашены только родственники и близкие друзья пары, но это пока, позже молодожены планируют устроить грандиозное торжество.

55-летний Тарантино и 35-летняя Даниэла объявили о помолвке летом 2017. Со своей будущей женой режиссер познакомился в 2009 году в Израиле, куда приезжал представлять свой фильм «Бесславные ублюдки». За время своего романа пара успела расстаться, но потом влюбленные все же сошлись вместе в 2016 году.

Для Квентина Тарантино это первый брак, в Голливуде он слыл известным холостяком. «Я не утверждаю, что я не буду жениться и не заведу детей, пока мне не исполнится 60 лет, но пока я сделал именно такой выбор и пойду по одной дороге, поскольку это — моё время, чтобы делать фильмы», — заявлял Тарантино. Но, по всей видимости, ради любимой режиссер оставил свои убеждения.

Даниэла Пик израильская модель и певица, дочь известного в Израиле поп - и рок - певца и композитора с польскими корнями Цвика Пики, замужем девушка также не была.

Сейчас Тарантино активно работает над новым фильмом «Однажды в Голливуде», съемки картины завершились незадолго до свадьбы. В своем новом творении кинорежиссер собрал звезд Голливуда первой величины: Леонардо Ди Каприо, Бедда Питта, Марго Робби. Действие отсылает зрителей к событиям лета 1969 года, когда актриса Шерон Тейт – жена режиссера Романа Полански была зверски убита членами секты «Семья».Ди Каприо досталась роль Рика Далтона, некогда популярного актера вестернов, а Питт исполнит роль его дублера Клифа Бута. Как рассказал сам Тарантино его новый фильм будет больше всего похож на бессмертное «Криминальное чтиво». Оскароносный режиссер известен публике своей эксцентричностью, поэтому каждая его новая картина, при том, что выпускает он их нечасто, вызывает у киноманов повышенный интерес.