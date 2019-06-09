ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что давал распоряжений, касаемо первого замдиректора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.

В телесериале «Чернобыль», выпущенном американской компанией HBO, Горбачёв лично распорядился отказать Легасову в присуждении звания Героя соцтруда, после чего карьера учёного не продвигалась.

Горбачё заявил, что этот факт является выдуманным, и он не давал подобных указаний. Валерий Легасов расследовал причины катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.