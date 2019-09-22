ИА "Ореанда-Новости" Российский город-порт Кронштадт, расположенный на территории острова Котлин и прилегающих к нему более мелких островов, планируют сделать курортной зоной. Такое заявление сделал Ксения Шойгу.

По информации, предоставленной заместителем председателя инвестиционного комитета по развитию туристско-рекреационного кластера «Кронштадт» Ксенией Шойгу, в настоящее время организация планирует восстановить форты и сделать Кронштадт полноценной туристической зоной. Проект уже получил название «Кронштадт. Остров фортов». В настоящее время ведётся обсуждение вопроса, связанного с земельными отношениями, и утверждение архитектурных проектов. Восстановлением этого кластера будет заниматься не только государственные структуры – к участию планируется привлечь и частные капитал в виде инвестиций. По словам Ксении Шойгу, организация объявила конкурс на создание Мемориала погибшим морякам. Он будет располагаться в конце аллеи Адмиралов, став, таким образом, заключительной локацией двухкилометровой набережной.

Основной проблемой Ксения Шойгу назвала нестабильность в финансовых вопросах. Компаниям, которые планируют принять участие в проекте, предоставят лояльные и выгодные условия.

После реализации проекта численность туристов в этом регионе может возрасти до пяти миллионов в год. Туристов будут привлекать проведением огромного количества тематических мероприятий. В настоящее время недостаточное развитие инфраструктуры является сдерживающим фактором большого потока туристов. В эту местность не ездит даже регулярный транспорт, нет возможности остаться здесь на ночь. Все эти и другие моменты, несомненно, будут учтены в проекте по созданию нового туристического места, заявила заместитель председателя инвестиционного комитета по развитию туристско-рекреационного кластера «Кронштадт».