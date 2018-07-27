ИА «Ореанда-Новости». Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации в окончательном решении был принят закон, который позволяет показывать киноленты без прокатного удостоверения только на кинофестивалях с конкурсом и жюри, входящие в специальный реестр. Согласно новому закону, показ кинокартины на фестивале может осуществляться в течение десяти дней, если показ фильм будет проходить “не позднее одного календарного года, следующего за годом её создания”.



Министерство культуры Российской Федерации имеет полномочия, связанных с ежегодным утверждением перечня международных кинофестивалей, которые проводятся на территории российского государства.



Министерство культуры Российской Федерации имеет полномочия, связанных с ежегодным утверждением перечня международных кинофестивалей, которые проводятся на территории российского государства.

По мнению экспертов, закон, принятый Госдумой никак не навредит крупным кинофестивалям, но может пострадать огромное количество других смотров и ретроспектив.



По словам генерального продюсера фестиваля российского кино “Окно в Европу” Геворга Нерсисяна, с новым законом крупные фестивали скорее выигрывают, так как им не придётся получать прокатные удостоверения, и это даёт возможность брать в конкурс кинокартины молодых режиссёров и студентов.



Геворг Нерсисян уверен, что закон окажет позитивное влияние на развитие кинофестивалей.





Стоит отметить, что крупных фестивалей кино на территории российского государства в настоящее время немного. Остальные смотры, ретроспективы, фестивали национального кино и разовые кинопоказы находятся под угрозой.



По словам руководителя специальных проектов Центра документального кино, куратора Center Festival Майи Кузиной, показ зарубежных кинолент на территории России разрешается при условии, что они принимают участие в международном фестивале, продолжительность которого составляет не более десяти дней и обязательно имеет конкурсную программу, в результате чего под угрозу ставятся недели национального кино.



Такие фестивали задаются целью ознакомить зрителей с интересными кинокартинами, которые входят в программы крупнейших киносмотров, подчёркивает Майя Кузина. Также куратор Center Festival отмечает, что, согласно новому закону, кинолента должны быть создана либо в текущем, либо в прошлом году, из-за чего становятся невозможными ретроспективы и показ кинолент, которые были сняты несколько лет назад. Майя Кузина утверждает, что требование от частных организаций о включении в реестр и получении одобрения на собственную деятельность для проведения кинофестивалей является “странным”, поскольку их не поддерживает Министерство культуры РФ.





Основатель проекта “Иноекино”, которым осуществляются показы классики мирового кинематографа на большом экране, Алексей Бажин в своём Facebook-аккаунте написал, что из-за принятия нового закона будут отменены такие фестивали как: “Иноекино”, “Искусство Кино”, КароАрт, AmFest, Britfest, все Недели национальных смотров и другие. Бажин отмечает, что перед организаторами этих кинофестивалей не стоит задача провести конкурс и вручить награду. По его словам, у них нет на это бюджета, однако организаторы пытаются познакомить зрителей с интересными кинолентами.



По мнению основателя проекта “Иноекино”, закон, принятый Госдумой, является “циничным”, так как не позволяет независимым проектам развиваться.