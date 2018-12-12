ИА «Ореанда-Новости». Госдума поддерживает идею о запрете передвижных зверинцев и цирков, сообщают в Комитете по экологии и охране окружающей среды. В ближайшее время будет рассматриваться соответствующий законопроект.

Владимир Бурматов, председатель вышеупомянутого Комитета ГД, прокомментировал, что в Госдуме считают разумным предложение «Справедливой России» внести запрет на передвижные зверинцы и цирки шапито. Подготовлен проект закона «Об ответственном обращении с животными», к нему уже разработана соответствующая поправка, которая будет рассмотрена в ближайшее время во втором чтении.

Ранее Олег Шеин, замглавы партии «Справедливая Россия», сообщил о том, что на рассмотрение палаты будет внесён законопроект, в котором в том числе есть предложение о подобном запрете. Владимир Бурматов, поддерживая высказывание Шеина, подтвердил, что соответствующая норма обращения с животными будет закреплена в федеральном законодательстве.

В Комитете Госдумы по экологии пояснили, что передвижные цирки, зоопарки - это своеобразный «концлагерь для животных». Животные содержатся в неподобающих условиях, страдают от переездов, смены мест, климата, становятся агрессивными и, безусловно, опасными для людей.

Впервые законопроект под названием «Об ответственном обращении с животными» был внесён в Госдуму ещё в 2010 году. В марте следующего года его приняли в первом чтении. В 2016 году президент Владимир Путин напомнил о том, что законопроект необходимо принять, и дал поручение кабинету министров. Ранее планировалось, что во втором чтении законопроект будут рассматривать в июне минувшего года. В тексте предусматриваются меры, которые необходимо принимать для защиты животных от жестокости, а также описываются меры обеспечения безопасности для людей, которые взаимодействуют с животными.

Как поясняет Владимир Бурматов, документ был почти полностью изменён после первого чтения в 2011 году. Текст неоднократно переписывался, так как над ним работали при участии зоозащитников - последних не устраивали многие формулировки в законопроекте.