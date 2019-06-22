ИА «Ореанда-Новости» В Москве госпитализирована народная артистка РСФСР, жена продюсера Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом журналистам сообщила её дочь Ольга Шукшина.

Ночью Федосеева-Шукшина почувствовала недомогание. Утром бригада скорой помощи доставила её в клинику.

«Пятый канал» сообщил, что причиной госпитализации стал приступ бронхиальной астмы.

Лидия Федосеева-Шукшина – популярная советская и российская актриса, получившая наибольшую известность после исполнения ролей в таких фильмах, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Печки-лавочки», «Хождение по мукам», «12 стульев».