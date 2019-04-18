ИА «Ореанда-Новости» Дмитрия Быкова, известного писателя и журналиста, который ранее был госпитализирован и помещён в реанимацию в Уфе, будут лечить в одной из клиник Москвы.

Решение было принято близкими писателя и согласовано с врачами. Региональные власти пообещали оказать необходимое содействие.

Известно, что Быков по-прежнему находится в медикаментозном сне, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Представитель Минздрава Башкирии заявил, что инсульта, нарушения мозгового кровообращения, нарушений центральной нервной системы нет. Жена писателя Ирина Лукьянова не называет точный диагноз, ссылаясь на то, что от здоровья её супруга «не зависит обороноспособность страны».