ИА «Ореанда-Новости». Мэрия Тель-Авива, озабоченная вопросом размещения тысяч гостей, собирающихся посетить международный конкурс песни «Евровидение», планирует поселить приезжающих в палаточном городке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение советника мэра Иланы Михаэли.

В мэрии Тель-Авива решили вопрос размещения множества гостей международного вокального конкурса «Евровидение - 2019». Все, кто приедет, могут поселиться в особом палаточном городке.

Палаточный городок будет построен в парке Ха-Яркон, - это вблизи от Израильского выставочного центра, где планируется провести масштабное шоу. Власти Тель-Авива объявили тендер на его создание.

Предполагается, что размещение организуют в трёх ценовых категориях - как и в гостиницах, цена будет зависеть от уровня комфорта. Так, самым бюджетным решением для размещения станет площадка, где можно будет установить собственную палатку либо палатку, взятую в аренду. Вторая категория - просторные палатки, в которых будет «повышенный» уровень комфортности. Власти планируют предложить решение и для самых требовательных гостей - это будут временные домики с санузлом и даже кондиционером.

В палаточном городке будут оборудованы фудкорт, точка проката велосипедов, площадки для вечеринок. Кроме того, для сообщения с концертными площадками «Евровидения» предусмотрены особые автобусы. За порядком в зоне размещения гостей будут следить частные охранные фирмы, городская полиция, а также Национальная служба безопасности.

По сообщению РИА «Новости», после окончания конкурса «Евровидение - 2019» палаточный городок не будет пустовать - в нём планируется разместить участников ЛГБТ-парада.

Музыкальный конкурс «Евровидение - 2019» состоится в 64-й раз. В этом году с 14 по 18 мая его принимает Израиль. Девиз нового «Евровидения» - «Позволь себе мечтать». Предполагается, что конкурс будут вести модель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль, но окончательное решение будет озвучено после согласования кандидатур с Европейским вещательным союзом.