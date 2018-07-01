



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня, 1 июля, в Волгограде вновь открылись площадки фан-феста для футбольных болельщиков. Фан-зона была открыта в 15:00 и проработает до глубокой ночи. Футбольные болельщики прибудут на Нижнюю террасу набережной, чтобы вместе поболеть за российскую сборную в матче против сборной Испании в 1/8 чемпионата мира по футболу. Помимо решающей игры нашей национальной команды, у волгоградцев есть ещё один повод провести сегодняшний день на центральных улицах города с родными и близкими – город празднует День будущего.

В рамках этого праздника жителей и гостей города приглашают отправиться в путешествие во времени. Посетители смогут увидеть проекты, которые в будущем реализуют в Волгограде и продемонстрируют новые направления, которые уже реализованы в городе. На сцене фан-феста перед зрителями выступит джазмен Сергей Егоров, а вечером по завершению матча для волгоградцев исполнит несколько композиций группа, прибывшая из Северной столицы «Зимавсегда». В 19:45 перед жителями и гостями Волгограда будет разыгран официальный мяч чемпионата миро по футболу, на котором свой автограф оставил Олег Веретенников.





Также на большом экране футбольные болельщики смогут посмотреть две игры, которые проходят в рамках 1/8 чемпионата мира по футболу. Напомним, что сегодня в 17:00 сборная России встретится с национальной командой Испании в решающем матче, который определит, кто пройдёт в четверть финала. По мнению футбольных экспертов, у нашей сборной есть неплохие шансы. Матч пройдёт на московском стадионе «Лужники». А в 21:00 состоится поединок хорватской сборной и датской национальной командой. Победитель матча встретится в ¼ финала со сборной России либо с испанскими игроками.





Отметим, что, по данным Гидрометцентра России, температура воздуха днём в Волгограде составляет +39 градусов.