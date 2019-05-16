Они начнутся 15 мая во время второго этапа экспедиции «Трансарктика-2019» на научно-экспедиционном судне. Экспедиционный процесс планируют завершить 10 июня.Видеоряд будет перемежаться с анимационными кадрами - так создатели планируют показать исторические события, связанные с Арктикой.Однако, по словам режиссёра, это не имеет никакое значение к архипелагу в Северном ледовитом океане. Под "Новой Землёй" авторы фильма подразумевают некий образ, который известен от поморов. Для них все острова на Севере, которые они видели, были большой Новой Землёй.Территория от Баренцева моря до Земли Франца-Иосифа стала объектом кинокамер. Создатели изучают здесь и представителей местной фауны. В планах режиссёра снять зимой остров Врангеля. Заключительной точкой сюжета кинокартины станет Северный полюс.Леонид Круглов - российский фотограф, кинооператор, путешественник, режиссёр-документалист. Круглов участвовал в многочисленных экспедициях в экстремальные места мира. Руководил проектом «Семеро смелых» - серии экспедиций по следам семи великих российских путешественников.Это своего рода итог четырёхлетнего масштабного экспедиционного проекта, рассказывающего об истории открытия арктических регионов России.