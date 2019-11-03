ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Александр Градский отмечает 70-летний юбилей. С днём рождения музыканта поздравил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил талант и уникальные вокальные данные артиста, которые помогли завоевать любовь зрителей и уважение коллег по цеху. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

За всю свою музыкальную карьеру Александр Градский выпустил больше 40 альбомов с популярными хитами, писал музыку для кинокартин и мультфильмов, работал вместе со звёздами мировой величины. Такими, как Шарль Азнавур, Лайза Минелли и другие.