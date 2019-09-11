Концерт состоится на столичном «Открытие –Арена».

По информации, предоставленной организаторами мирового турне группы, вчера музыканты презентовали сингл «Father Of All», именно эта композиция станет ключевой в новом альбоме с одноимённым названием. Альбом будет тринадцатым по счёту в дискографии коллектива, его выпуском займётся лейбл под названием «Reprise/Warner Records». Выход новой пластинки запланирован на 7 февраля 2020 года. В поддержку нового альбома было принято решение организовать мировое турне. После релиза пластинки, в марте 2020 года, участники Green Day начнут выступать с концертами по территории азиатского и европейского континентов.

По словам сотрудников пресс-центра организаторов данных гастролей, в столицу Российского государства музыканты приедут 24 мая следующего года. Проведение концерта музыкального коллектива состоится на футбольном стадионе «Открытие – Арена», открытого пять лет назад и вмещающего свыше сорока пяти тысяч зрителей. Музыканты, помимо новых песен с альбома «Father Of All», отыграют и ряд старых, уже легко узнаваемых поклонниками группы, композиций. Фанаты вновь могут стать свидетелями исполнения песен за более чем тридцатилетнюю историю творческого пути этого коллектива. Стоит также отметить, что будущий концерт является первым в России за последние шесть лет.

Американская рок-группа Green Day была основана в 1986 году и носила наименование «Sweet Children». Спустя два года участники коллектива решили поменять её название. Внутри группы состав участников также менялся. В настоящее время в коллективе остались вокалист Билли Джо Армстронг и Майк Дернт, играющий на бас-гитаре. Также к группе присоединился ударник Тре Кул.