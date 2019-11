ИА «Ореанда-Новости». Музыкальная премия «Грэмми» представила номинантов 62-й церемонии, лидерами по количеству номинация стали Lizzo, Билли Айлиш и Lil Nas.



Так, в номинации «Лучшая запись года» представлены Lizzo с композицией Truth Hurts, Билли Айлиш с Bad Guy, Ариана Гранде - 7 Rings, Lil Nas - Old Town Road, Bon Iver с композицией Hey, Ma, H.E.R. с Hard Place, Халид с Talk, а также Post Malone & Swae Lee - Sunflower.



В номинацию «Лучший новый исполнитель» представлены Билли Айлиш, Lizzo и Lil Nas X, а также Black Pumas, Мэгги Роджерс, испанская певица Rosalia, американская группа Tank and the Bangas и Yola.



Рекордсменом номинаций в этом году стала Lizzo, у которой 8 номинаций. За ней идут Билли Айлиш и Lil Nas (по 7 номинаций).