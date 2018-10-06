Григорий Файн – имя, ставшее элитарным брендом в мире профессиональной джазовой музыки. Истинные ценители джаза не пропускают ни одно выступление этого музыканта, а новички-любители проникаются его искусством раз и навсегда. Сплав виртуозности и лиричности, артистичности и особого концертного шарма – вот то, что отличает индивидуальный стиль Файна. Услышав игру Григория Файна, американский музыкант Дейв Брубек восторженно произнёс: “It’s really fine!” (“Это действительно прекрасно!”).