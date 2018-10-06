06.10.2018, 02:39
Григорий Файн выступит с программой “Джазовый калейдоскоп. История джаза в музыкальных образах от Армстронга до Хэнкока”
ИА «Ореанда-Новости». 13 октября один из лучших джазменов России Григорий Файн выступит в Московской консерватории с программой “Джазовый калейдоскоп. История джаза в музыкальных образах от Армстронга до Хэнкока”, в которую вошли сочинения Маркса, Леграна, Питерсона, Лэйна, Манчини, Паркера, Тейлора, Гершвина, Хэнкока, а также самого Файна. Вместе с ним на сцену Малого зала выйдет его зажигательная команда – Игорь Кондур (контрабас) и Юрий Пропалов (ударные).
Григорий Файн – имя, ставшее элитарным брендом в мире профессиональной джазовой музыки. Истинные ценители джаза не пропускают ни одно выступление этого музыканта, а новички-любители проникаются его искусством раз и навсегда. Сплав виртуозности и лиричности, артистичности и особого концертного шарма – вот то, что отличает индивидуальный стиль Файна. Услышав игру Григория Файна, американский музыкант Дейв Брубек восторженно произнёс: “It’s really fine!” (“Это действительно прекрасно!”).
Григорий Файн – имя, ставшее элитарным брендом в мире профессиональной джазовой музыки. Истинные ценители джаза не пропускают ни одно выступление этого музыканта, а новички-любители проникаются его искусством раз и навсегда. Сплав виртуозности и лиричности, артистичности и особого концертного шарма – вот то, что отличает индивидуальный стиль Файна. Услышав игру Григория Файна, американский музыкант Дейв Брубек восторженно произнёс: “It’s really fine!” (“Это действительно прекрасно!”).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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