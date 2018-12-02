ИА «Ореанда-Новости»Группа IC3PEAK отыграла концерт в Новосибирске, несмотря на то, что их задержали, а сам концерт отменили.

Группа приехала в Новосибирск, но на вокзале их ожидала полиция. Музыкантов задержали и доставили в отделение, где, по словам исполнителей, у них проверяли документы и искали наркотики. Якобы в полицию поступил анонимный звонок о том, что у музыкантов группы Анастасии Креслиной и Николая Костылева при себе имеются наркотики. При обыске никаких запрещенных веществ найдено не было и группу отпустили.

«Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск-главный», — сообщается на страницы группы IC3PEAK «ВКонтакте».

Изначально концерт группы должен был пройти в новосибирском клубе «Подземка» 28 ноября, но незадолго до начала мероприятия руководство клуба концерт отменило. Группа перенесла свое выступление в другое место. Это не первый случай, когда отменяют концерты IC3PEAK, незадолго до этого их концерты были отменены в Красноярске и Казани, а в Перми, по сообщениям очевидцев, люди в «люди в штатском» пришли на место выступления группы и попросили фанатов разойтись.

Выступление группы в Новосибирске все же состоялось, но на другой площадке. IC3PEAK выступили в лофте «Трава», как сообщают в соцсетях зрители, полицейские дежурили на концерте.

За последние несколько недель по России прокатилась волна отмены концертов многих популярных исполнителей: Хаски, Элджея, группы «Френдзона», якобы из-за обилия в их текстах нецензурной лексики и призывов к самоубийству. В Минкульте музыкантов поддержали, однако призвали к необходимости соблюдать закон, «не увлекаться нецензурной лексикой» и «более вдумчиво подходить к текстам».