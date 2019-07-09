ИА «Ореанда-Новости» Группа «Ласковый май» отказалась от проведения концертов в Грузии. Об этом в Instagram заявил продюсер музыкального коллектива Андрей Разин.

Он отметил, что решение связано с инцидентом в эфире телеканала «Рустави 2», когда ведущий нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Помимо отказа от гастролей, Разин также призвал всех российских исполнителей последовать примеру «Ласкового мая» и не давать концерты в Грузии.

Инцидент в эфире телеканала вызвал волну критики, как от грузинских, так и от российских властей. Пользователи Сети не исключили, что после этого отношения Москвы и Тбилиси обострятся ещё сильнее.