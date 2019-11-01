ИА «Ореанда-Новости». Рок-группа My Chemical Romance объявила о концерте.

Об этом группа сообщила на своей странице в Twitter. Речь идёт о возможном воссоединении спустя шесть лет.

Концерт пройдёт 20 декабря в Лос-Анджелесе под названием «Возвращение» («Return»). В самое ближайшее время должна стартовать продажа билетов. Цена начинается от 149,50 долларов. Фанаты в социальных сетях по-прежнему недоверчиво относятся к анонсу, однако предсказывают быструю распродажу.



Кроме того, введено ограничение на количество билетов в одни руки. Один человек может приобрести не более двух.

My Chemical Romance – рок-группа, чья популярность ввела в моду эмо-культуру. Коллектив был основан в 2001 году. В 2013 участники группы объявили о распаде.