ИА «Ореанда-Новости» Музыканты знаменитой рок-группы Scorpions оценили отличное исполнение их хита Still loving you пермским балалаечником Андреем Киряковым.

Видеозапись кавера музыканты опубликовали в своём официальном Facebook. По словам самого балалаечника, о том, что его исполнение заметили сами немецкие музыканты, ему рассказал его подписчик. Киряков признался, что очень рад этому. Талант пермского музыканта оценили ранее участники группы Queen, тогда Киряков сыграл песню The show must go on.