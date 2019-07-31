31.07.2019, 21:48
Хабенский может сыграть в фильме о певице Янке Дягилевой
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Игорь Поплаухин собирается снять фильм о певице Янке Дягилевой, картина получила название «Офелия», пишет «Российская газета».
Отмечается, что фильм станет хроникой последних дней жизни певицы.
Главную роль в картине исполнит актриса из Петербурга Кира Пиевская. Отца Яны по замыслу создателей может сыграть Констанин Хабенский, а в роли ЕгорамЛетова предстать Александр Паль.
Продюссеры фильма отметили, что как такового персонажа Летова в фильме нет, там будет просто собирательный образ из разных персон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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